Feldhockey-Meisterschaft: Beide Titelverteidiger im Finale

Krefeld (dpa) - Beide Titelverteidiger stehen bei den deutschen Meisterschaften im Feldhockey im Finale. Die Meisterinnen vom Club an der Alster Hamburg gewannen beim Final-Four-Turnier in Krefeld ihr Halbfinale am Samstag gegen den Lokalrivalen Uhlenhorster HC Hamburg überraschend deutlich 5:0 (3:0). Anschließend behielt in der zweiten Vorschlussrunden-Begegnung der Düsseldorfer HC mit 3:2 (1:2) gegen den Mannheimer HC die Oberhand.

Von dpa