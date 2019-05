Am Sonntagvormittag soll es zunächst trocken und bewölkt bleiben, am Nachmittag kann es verbreitet stark regnen. Die Höchsttemperaturen liegen tagsüber - wie bereits am Samstag - bei 20 bis 24 Grad, in höheren Lagen ist es etwas kühler. Am Wochenanfang geht es dann ähnlich weiter: Am Montag erwarten die Meteorologen vor allem in Westfalen teils Starkregen bei Höchsttemperaturen zwischen 19 und 23 Grad.