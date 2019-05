Prozess zum Missbrauchsfall Lügde soll am 27. Juni beginnen

Detmold (dpa) - Der Prozess um den massenhaften Kindesmissbrauch auf einem Campingplatz in Lügde soll nach Planung des Landgerichts Detmold am 27. Juni beginnen. Voraussetzung sei, dass die Anklage gegen einen dritten Verdächtigen noch rechtzeitig eintreffe und alle Anklagen zugelassen werden, sagte ein Gerichtssprecher am Samstag auf Anfrage. Das «Westfalen-Blatt» hatte zuerst über den Termin berichtet.