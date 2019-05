Erneut Razzia in Shisha-Bars im Ruhrgebiet

Die Kontrollen fanden am Freitagabend in Dorsten, Herten, Haltern am See, Recklinghausen und Waltrop statt. In allen Städten seien dabei Rechtsverstöße festgestellt worden. Die Polizei Recklinghausen habe den Zoll bei der Razzia, die sich auch gegen kriminelle Mitglieder von Clanfamilien gerichtet habe, unterstützt.