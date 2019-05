«Macbeth» von Pina Bausch: Wiederaufnahme bejubelt

Wuppertal (dpa) - Am Tanztheater in Wuppertal ist am Freitagabend eine seit Jahrzehnten nicht gespielte «Macbeth»-Adaption von Pina Bausch wieder auf die Bühne gekommen. Mit langem Applaus bedachte das Publikum die aufwendige, dreieinhalb Stunden lange Neueinstudierung im Opernhaus. Das Stück der vor zehn Jahren gestorbene Choreographin war 1978 am Schauspielhaus Bochum uraufgeführt worden; dessen damaliger Intendant Peter Zadek hatte sie eingeladen, ihre Version von «Macbeth» zu entwickeln. In der Neueinstudierung spielen die Schauspieler Johanna Wokalek und Maik Solbach sowie sieben Mitglieder des Tanzensembles mit.

Von dpa