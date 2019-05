Lügde: Landkreis entwickelt Konzept gegen Missbrauch

Hameln (dpa/lni) - Nach Fehlern im Missbrauchsfall Lügde entwickelt der Landkreis Hameln-Pyrmont ein Konzept zur Erkennung und Prävention von sexualisierter Gewalt. «Wir wollen möglichst alle Kinder, Eltern, Kita-Mitarbeiter und Lehrkräfte erreichen», sagte Landrat Tjark Bartels (SPD) am Freitag. Noch immer gebe es Schulleitungen, die sagten: «Bei uns passiert so etwas nicht.» Dabei sitzen dem Verwaltungschef zufolge statistisch in jeder Klasse zwei Kinder, die sexuellen Missbrauch erfahren haben. Zur Entwicklung des Konzepts hat die Behörde zwei neue Stellen geschaffen.

Von dpa