Union-Trainer Fischer setzt auf «spezielle» Vorbereitung

Mit einem eigenen Sieg will sich Union am Sonntag die Chance auf den sofortigen Sprung ins Oberhaus erhalten. Sollte Paderborn dann nur maximal unentschieden bei der SG Dynamo Dresden spielen, wäre der erste Bundesliga-Aufstieg für die Eisernen perfekt.

In Bochum will das Fischer-Team so wie bei den vergangenen beiden Heimspielen gegen den Hamburger SV (2:0) und den 1. FC Magdeburg (3:0) auftreten. «In Bochum gewinnt man nicht so einfach, auch wenn es für den VfL im Vergleich zu uns nicht mehr um so viel geht», sagte der Schweizer Coach. «Das heißt für uns, dass wir alles abrufen müssen, was möglich ist.» Alle Stammspieler sind fit für die Partie.

Union kann sich auf große Unterstützung freuen. In Bochum werden 5100 Anhänger ihr Team anfeuern. In Berlin findet ein Public Viewing am Stadion An der Alten Försterei statt, bei dem mehrere tausend Anhänger erwartet werden. «Es ist eine ganz große Wertschätzung an unsere Adresse, um das Ziel zu erreichen. Ich glaube schon, dass das gerade in schwierigen Momenten unheimlich helfen kann», sagte Fischer.