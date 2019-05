Elektro-Tretroller: Städte rüsten sich für Start

Auch andere Verleihfirmen streben offenbar in die Rheinmetropole Köln. «Bisher haben elf Unternehmen ihr Interesse bekundet, E-Scooter in Köln anbieten zu wollen», sagte ein Sprecher am Freitag. Verbindliche Aussagen über die Betriebsaufnahme lägen derzeit noch nicht vor. Mit einer freiwilligen Qualitäts-Vereinbarung wolle man sicherstellen, dass bestimmte Verhaltens- und Abstellregeln von den Firmen eingehalten werden. Andere große Anbieter wie die US-Unternehmen Bird und Lime äußerten sich nicht zu konkreten Startterminen in NRW.

Der Bundesrat hatte am Freitag einer Verordnung des Bundesverkehrsministeriums zugestimmt - allerdings mit Änderungen, die die Bundesregierung nun noch umsetzen muss. Entgegen der ursprünglichen Pläne sollen E-Tretroller nicht auf Gehwegen fahren, sondern grundsätzlich auf Radwegen.

Herne gab bereits zu Beginn dieser Woche eine Kooperation mit dem E-Scooter-Anbieter Flash bekannt. Das Berliner Start-Up hat dort bereits 50 elektronische Tretroller stationiert und will auch andere Ruhrgebietsstädte bedienen. Gespräche gibt es nach Angaben der Stadt bereits mit Essen.