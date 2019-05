Nach Kabelschäden in Bottrop: Bahnverkehr läuft wieder

In der Nacht zu Mittwoch hatten Unbekannte nahe dem Bottroper Bahnhof Kupferkabel und Lichtwellenleiter massiv beschädigt und so den Kontakt zu vier Stellwerken unterbrochen. An zwei Stellen hätten Kabel auch gebrannt, wie die Bundespolizei mitteilte.

Das System musste aufwendig instand gesetzt werden. Dafür inspizierten und reparierten Experten 1000 Meter Kabel. Die Kosten dafür hätten rund 100 000 Euro betragen, hieß es bei der Bahn. Zudem musste Busse und Taxis als Ersatzverkehr eingesetzt werden.

Hinweise auf Tatverdächtige gab es laut Bundespolizei am Freitag noch nicht. Der oder die Täter hätten aber bewusst erhebliche Schäden herbeigeführt, sagte ein Sprecher.