Bundespräsident fordert Respekt vor der Polizei ein

Bonn (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zu Respekt vor der Polizei aufgerufen. «Der Job wird gefährlicher, weil der Respekt vor Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten oft genug fehlt, und deshalb fordere ich dazu auf, den Respekt zu zeigen und die Arbeit der Polizei nicht zusätzlich zu erschweren», sagte Steinmeier am Freitag in Bonn. «Wir haben es bei allen Beschäftigten in den unterschiedlichen Sicherheitsbehörden und Einrichtungen leider erlebt, dass insbesondere bei Großdemonstrationen oder selbst bei Unfällen auf der Autobahn es immer wieder zu Angriffen auf Polizeibeamte, Feuerwehrbeamte und andere kommt.»

Von dpa