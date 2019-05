Erste Mevlüde-Genç-Medaille für Duisburger Verein

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) verleiht die erste Mevlüde-Genç-Medaille an den Duisburger Verein Jungs e.V. Die Laudatio werde Ex-Bundespräsident Christian Wulff am 28. Mai in Düsseldorf halten, teilte am Freitag die Staatskanzlei mit. Der Name der Medaille geht zurück auf Mevlüde Genç, die fünf Familienmitglieder verlor, als 1993 rechtsextreme Jugendliche Brandsätze in das Haus der Familie in Solingen warfen.

Von dpa