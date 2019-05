Hinterseer hat in der laufenden Saison 18 Tore erzielt und nimmt damit den dritten Rang in der Torjägerliste hinter den Kölnern Simon Terodde (28) und Jhon Cordoba (20) ein. Als weitere Zugänge in Hamburg sind zuvor David Kinsombi (Holstein Kiel), Jan Gyamerah (VfL Bochum) und Jeremy Dudziak (FC St. Pauli) verpflichtet worden.