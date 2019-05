Beierlorzer vor Abschied beim SSV Jahn: «Nach vorne blicken»

Regensburg (dpa/lby) - Achim Beierlorzer will sein letztes Spiel als Trainer des SSV Jahn Regensburg nicht von übertriebener Wehmut überschatten lassen. «Wir sind alle gut drauf, die Stimmung in der Mannschaft ist prächtig. Die Mannschaft gönnt mir diesen Schritt, es gibt nichts hinterherzuweinen oder Trübsal zu blasen», sagte Beierlorzer am Freitag vor dem Zweitliga-Finale gegen den SV Sandhausen auf die Frage, ob sein Team nach der Bekanntgabe seines Wechsels zum 1. FC Köln in ein Tief gefallen sei. «Es gilt für alle Beteiligten nach vorne zu blicken.»

Von dpa