Mönchengladbach (dpa/lnw) - Erstmals regiert in der nächsten Session ein schwules Prinzenpaar die Narren in Mönchengladbach. Prinz Axel I. (47) und sein Prinz «Niersius» Thorsten (44) werden am 15. November offiziell proklamiert. Mehrere Medien hatten berichtet.

Von dpa