Polizei prüft Video von illegaler Plakat-Aktion mit BVB-Logo

Dortmund (dpa/lnw) - Im Fall von illegal aufgehängten Anti-Nazi-Plakaten mit BVB-Bezug in Dortmund prüft die Polizei ein Internet-Video, das die Aktion zeigen soll. Die Inhalte seien bekannt und würden nun untersucht, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Neben Ausschnitten aus Fernseh- und Radioberichten über die Aktion ist in dem Video mutmaßlich zu sehen, wie die Plakate im Dortmunder Stadtgebiet aufgehängt werden. Die Gesichter der Plakatkleber sind teilweise unkenntlich gemacht oder durch Kapuzenjacken verdeckt. Dazu läuft die Fußball-Hymne «You'll Never Walk Alone», die vor jedem BVB-Heimspiel gespielt wird. Auf den Plakaten waren angebliche Aussagen von BVB-Spielern wie Marco Reus gegen Rechtsextremismus zu lesen.

Von dpa