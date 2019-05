Schalkes Schneider wünscht Ex-Club VfB den Klassenerhalt

Stuttgart (dpa/lnw) - Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider hofft auf einen Verbleib seines früheren Vereins VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga. Er drücke dem VfB für die Relegation die Daumen, sagte der 48-Jährige vor dem letzten Bundesliga-Spieltag mit dem Heimspiel der Schalker gegen die Schwaben der «Stuttgarter Zeitung» und den «Stuttgarter Nachrichten» (Freitag): «Der VfB gehört in die Bundesliga - ohne Wenn und Aber». Er wolle sich das Heimspiel in der Relegation am 23. Mai auch im Stadion anschauen.

Von dpa