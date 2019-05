Ungesichert im Auto: Dreijährige nach Unfall schwer verletzt

Emmerich (dpa/lnw) - Ohne Gurt und Kindersitz unterwegs: Mit seiner ungesicherten dreijährigen Tochter auf dem Beifahrersitz soll der 30-jährige Vater einen Auffahrunfall in Emmerich verursacht haben, bei dem seine Tochter schwer verletzt wurde. Nach Angaben der Polizei Kleve am Freitag wurde das Mädchen nach der Untersuchung durch einen Notarzt mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Ihr Zustand sei am Freitag stabil gewesen.

Von dpa