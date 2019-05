Stealers setzen sich vor Paderborn-Spielen unter Druck

Hamburg (dpa/lno) - Im Kampf um die Playoff-Teilnahme in der Baseball-Bundesliga setzen sich die Hamburg Stealers vor den Spielen gegen die Paderborn Untouchables selbst unter Erfolgsdruck. «Wenn wir in der Nordgruppe oben mitmischen wollen, müssen wir mindestens eine Partie gewinnen», betonte Cheftrainer David Wohlgemuth. Er ist für die beiden Partien am Samstag (12.00/15.30 Uhr) aber zuversichtlich. «Ich bin sicher, dass wir in der Lage sind, auch beide Matches zu gewinnen, wenn wir auf dem Platz zeigen, was wir können.»

Von dpa