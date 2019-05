Fahndung nach Ferrari-Dieb: Polizei zuversichtlich

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach dem Diebstahl eines zwei Millionen Euro teuren Ferraris in Neuss ist die Düsseldorfer Polizei zuversichtlich, den Täter bald zu überführen. «Wir rechnen uns keine schlechten Chancen aus», sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Es seien Dutzende Hinweise auf den Dieb eingegangen. «Diese werden gerade ausgewertet», hieß es. Zudem seien an dem in einer Garage in Grevenbroich wieder aufgetauchten Oldtimer Spuren gesichert worden.

Von dpa