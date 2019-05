Hollywood-Stars brilliant fotografiert: Ausstellung

Oberhausen (dpa) - Lässig sitzt Marlon Brando auf dem Motorrad: Das Werbefoto für das Filmdrama «Der Wilde» ist weltweit bekannt. Dessen Fotograf Irving Lippman dagegen weniger. Das will die Ausstellung «Hollywood Icons» in der Ludwiggalerie Schloss Oberhausen von diesem Samstag an ändern: Gezeigt werden rund 200 Werke von Lippmann und anderen Hollywood-Fotografen aus den 1920er Jahren bis in die Nachkriegszeit.

Von dpa