Radfahrer fährt in gespanntes Stahlseil: Schmerzensgeld

Bonn (dpa/lnw) - Das Bonner Landgericht hat den Inhaber einer Tankstelle in Lohmar (Rhein-Sieg-Kreis) zur Zahlung von 4000 Euro Schmerzensgeld verurteilt. Zuvor war an der Tankstelle ein 16-jähriger Radfahrer in ein kaum sichtbares Stahlseil gefahren und hatte sich dabei schwer verletzt. Wie ein Gerichtssprecher am Donnerstag mitteilte, muss der verklagte Tankwart darüber hinaus für sämtliche Folgekosten aufkommen, die durch den Unfall entstehen könnten (AZ: LG Bonn 9 O 2/19).

Von dpa