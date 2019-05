VfB-Trainer Willig über Huub Stevens: «Beeindruckende Art»

Stuttgart (dpa) - Nico Willig vom VfB Stuttgart hat seinen Kollegen Huub Stevens vor dem Bundesliga-Duell mit dem FC Schalke 04 gelobt. «Ich finde, er hat eine beeindruckende Art. Er hat eine Herangehensweise, die immer funktioniert», sagte der 38 Jahre alte Trainer am Donnerstag über den 65 Jahre alten Niederländer. «Er schafft immer, die Mannschaft zu vereinen. Er schafft immer, in kritischen Phasen vielleicht auch abzulenken vom einen oder anderen Thema», sagte Willig über Stevens, der Schalke als Interimslösung nach der Freistellung von Domenico Tedesco auf Rang 15 vor dem Abstieg bewahrte. Auch dem VfB sicherte er 2014 und 2015 schon zwei Mal den Verbleib in der Liga.

Von dpa