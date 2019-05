Ex-TV-Polizist «Toto» droht Ärger wegen politischer Aussagen

Bochum (dpa/lnw) - Als TV-Polizist «Toto» war er für markige Sprüche bekannt, nun droht dem Bochumer Torsten Heim wegen politischer Aussagen dienstlicher Ärger. Es werde geprüft, ob der Polizist gegen das Mäßigungsgebot für Beamte verstoßen habe, sagte ein Sprecher der Bochumer Polizei am Donnerstag. Anlass ist ein Video, das am vergangenen Sonntag bei Facebook veröffentlicht wurde und Heim bei einem Auftritt auf einem Trucker-Fest in Thüringen zeigt.

Von dpa