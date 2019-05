Festnahme nach Brand mit zwei Toten in Wohnhaus

Dortmund (dpa/lnw) - Mehr als vier Monate nach einem Brand mit zwei Toten in einem Dortmunder Wohnhaus haben Ermittler eine 35-Jährige festgenommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten, konnte die Frau am Mittwoch im Kreis Viersen gefasst werden. Sie war mit Haftbefehl gesucht worden. Die 35-Jährige schweige und lasse sich anwaltlich vertreten.