In Bergwerk eingedrungen: Youtuber meldet sich bei Polizei

In den vergangenen Tagen waren im Internet Videos aus dem Bergwerk aufgetaucht, in denen mehrere junge Leute teils in T-Shirts und kurzen Hosen unter Tage zu sehen waren. Die RAG AG hatte am Dienstag Anzeige wegen Hausfriedensbruchs gestellt. Ob der Anrufer wirklich zu der Gruppe gehörte, müssten die Ermittlungen noch abschließend bestätigen, so die Polizeisprecherin: «Bislang war es nur ein Telefongespräch.»

Laut WDR kündigte der junge Mann gegenüber der Polizei an, dass die Gruppe alle Videos vorlegen wolle, um zu belegen, dass sie nichts zerstört oder aufgebrochen hatte. Außerdem wolle man sich ausdrücklich bei allen Bergleuten entschuldigen. Die Internetvideos sind inzwischen gelöscht.