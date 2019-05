Ausländische Investitionen schaffen über 10 000 Jobs in NRW

Rund 42 Prozent aller Investitionsprojekte entfielen allein auf die Region Düsseldorf. Auf das Ruhrgebiet entfielen 21 Prozent der Projekte und auf die Region Köln/Bonn 15 Prozent. Die meisten Investitionen kamen aus dem chinesischen Raum, aus den USA, der Türkei und Japan.

Besonders viele neue Arbeitsplätze - nämlich rund 2450 - erwartet die Wirtschaftsförderungsgesellschaft von den Projekten amerikanischer Firmen. Allein der US-Onlinehändler Amazon schaffe mit der Investition von zwei weiteren Logistikzentren in Mönchengladbach und Duisburg 1100 neue Arbeitsplätze. Investitionsprojekte aus dem Brexit-geplagten Großbritannien sollen über 1100 weitere Jobs bringen. Der französische Paketdienstleister DPD baut in Hamm außerdem eines seiner größten Paketsortierzentren in Deutschland mit 450 Arbeitsplätzen.