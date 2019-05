«Sign Here»: Uraufführung mit Game-Theater-Kollektiv

Essen (dpa/lnw) - Ein Computerspiel als Theaterstück: Am Schauspiel Essen kann das Publikum in der kommenden Spielzeit mit dem Berliner Game-Theater-Kollektiv «Machina Ex» in ein Bürokratie-Spiel eintauchen. «Sign Here» lautet der Titel des Stücks, in dem sich die Zuschauer zusammen mit dem Ensemble durch Vorschriften und komplizierte Paragrafen kämpfen müssen. Das Stück werde Ende September uraufgeführt und ziele auf den Analphabetismus in Deutschland ab, sagte die Chefdramaturgin Vera Ring im Essener Grillo-Theater. Der Zuschauer solle die Leseunfähigkeit als Stigma erleben.

Von dpa