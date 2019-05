Asylbewerber von Geiselnahme-Vorwurf freigesprochen

Krefeld (dpa/lnw) - Ein Asylbewerber, der in Krefeld damit gedroht haben soll, seine kleine Tochter vom dritten Stock aus in die Tiefe zu stürzen, ist vom Vorwurf der Geiselnahme freigesprochen worden. Ein Psychiater hatte den 30-Jährigen als psychisch krank eingestuft. Außerdem habe er sich in einer Ausnahmesituation befunden. Das Landgericht sprach den Mann daraufhin am Donnerstag frei. Er sei schuldunfähig gewesen. Weil der Mann nicht als gemeingefährlich gilt, sei eine Unterbringung in einer geschlossenen Psychiatrie nicht angebracht, sagte eine Gerichtssprecherin.

Von dpa