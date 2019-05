Titel-Telegramm: Das ist los bei Bayern und bei Dortmund

Borussia Dortmund: Nach zwei Tagen mit nur individuellem Training startete Roman Bürki einen wenig verheißungsvollen Comebackversuch im Kreis der Mannschaft. Bereits nach wenigen Minuten brach der Stammkeeper am Donnerstag die Einheit ab. Dennoch glaubt BVB-Trainer Lucien Favre an einen Einsatz von Bürki am Samstag in Gladbach. Dagegen wird Abwehrspieler Abdou Diallo wohl fehlen. Trotz des Rückstands von zwei Punkten auf Spitzenreiter FC Bayern, der daheim auf Frankfurt trifft, hofft Favre auf ein Happy End: «Alles ist möglich. Die Meisterschaft ist spannend bis zum Schluss.» Ähnlich zuversichtlich äußerte sich Sportdirektor Michael Zorc: «Das ist keine mathematische Kalkulation. Da geht es auch um Dynamiken, die entstehen. Wenn wir in Führung gehen würden, könnte das etwas auslösen.»