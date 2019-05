Stevens vor Abschied: «Froh, dass es endlich vorbei ist»

Gelsenkirchen (dpa) - Huub Stevens will sich bei seinem dritten Abschied als Trainer des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 am Samstag mit einem Heimsieg verabschieden und sehnt nach dem erreichten Klassenerhalt das Saisonende herbei. «Es war die schwierigste Aufgabe in meiner ganzen Karriere. Dann ist man auch froh, wenn man sagen kann, dass es endlich vorbei ist», sagt der 65-jährige Niederländer vor dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart (Samstag, 15.30 Uhr/Sky).

Von dpa