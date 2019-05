Polizeieinsatz: Dreijährige nimmt eigene Eltern «gefangen»

Viersen (dpa/lnw) - Eine Dreijährige hat in Viersen ihre eigenen Eltern «gefangen genommen». Während Mutter und Vater im Schlafzimmer waren, schloss ihr Töchterchen kurzerhand von außen die Tür ab, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag berichtete. Da die Wohnung im vierten Stock liegt und das kleine Mädchen die Schlafzimmertür nicht wieder geöffnet bekam, wählten die Eltern den Notruf der Polizei. Als die Beamten am Haus waren, warfen die Eltern ihnen Haus- und Wohnungsschlüssel aus dem Fenster zu. So konnten die Polizisten ohne Anwendung von Gewalt die «Gefangenen» befreien und das aufgelöste Kind trösten.

Von dpa