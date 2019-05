Hendrik Wüst findet Moped-Führerschein mit 15 Jahren gut

Düsseldorf (dpa/lnw) - Jugendliche in Nordrhein-Westfalen können den Moped-Führerschein möglicherweise bald schon früher machen. Die Landesregierung sei offen dafür, das Mindestalter für die Fahrerlaubnis von derzeit 16 Jahren dauerhaft auf 15 zu senken, sagte NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. In Bundesländern mit Modellprojekten habe es positive Ergebnisse gegeben.

Von dpa