Prozess: Mitschüler Messer in Brust gerammt

Soest/Arnsberg (dpa/lnw) - Ein Zehntklässler soll einen Mitschüler in Soest 2017 lebensgefährlich verletzt haben - und steht nun wegen versuchten Totschlags vor Gericht. Vor der Jugendkammer des Arnsberger Landgerichts begann am Donnerstag unter Ausschluss der Öffentlichkeit der Prozess gegen den damals 16-Jährigen. Er soll seinem Opfer - einem ein Jahr älteren Schüler - im Februar 2017 im Eingangsbereich des Gymnasiums in einer Pause ein Messer in die Brust gerammt haben. Laut Anklage stach er in Tötungsabsicht zu. Ein Gerichtssprecher sagte, es seien sechs weitere Verhandlungstermine festgelegt. Ein Urteil könne Anfang Juli fallen.

Von dpa