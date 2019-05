BVB hofft auf Comeback von Bürki: Diallo droht Ausfall

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund hofft vor dem Meisterschaftsfinale der Fußball-Bundesliga weiter auf ein Comeback von Roman Bürki. Obwohl der Stammtorhüter am Donnerstag das Training abbrechen musste, wollte Lucien Favre einen Einsatz des Schweizers im Saisonfinale bei Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr/Sky) nicht ausschließen. «Für Roman sollte es gehen», sagte der BVB-Coach. Bürki hatte wegen anhaltender muskulärer Probleme im Oberschenkel am Dienstag und Mittwoch nur individuell trainiert und bereits am vergangenen Wochenende beim 3:2 über Düsseldorf gefehlt.

Von dpa