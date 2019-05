«Berger Feld»: Schalker Nachwuchsmannschaften kehren zurück

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Die Nachwuchskicker des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 kehren ab der neuen Saison auf das Vereinsgelände unweit der Arena zurück. In den vergangenen Jahren mussten die Junioren mangels Spielstätte ihre Heimpartien auf der Sportanlage in Gelsenkirchen-Ückendorf austragen. Nun sind die seit Jahren andauernden Umbaumaßnahmen des Vereinsgeländes weitestgehend abgeschlossen. «Wir werden mit allen Mannschaften zum Berger Feld umziehen und in der kommenden Saison dort spielen», sagte Peter Knäbel, Technischer Direktor Entwicklung, dem «Revier-Sport». Dies sei ein wichtiges Etappenziel zur Neuaufstellung der Jugendabteilung.

Von dpa