Größere Läden und mehr Gewinn bei Edeka Minden-Hannover

Minden/Hannover (dpa/lni) - Durch den weiteren Ausbau der Verkaufsfläche hat Edekas größte Regionalgesellschaft Minden-Hannover die Geschäftszahlen im vergangenen Jahr erneut gesteigert. Dabei geht der Trend weiter zu größeren Läden, wie das Unternehmen am Donnerstag in Minden mitteilte. Die Verkaufsfläche hat demnach 2018 um 43 400 Quadratmeter zugelegt, obwohl die Zahl der Geschäfte mit 1521 nahezu unverändert blieb. Unterm Strich vermeldete Vorstandssprecher Mark Rosenkranz einen Gewinn von 116,8 Millionen Euro. Das ist ein Plus von knapp 10 Prozent. Beim Umsatz legte das Unternehmen um 7,4 Prozent auf 9,36 Milliarden Euro zu. Die Zahl der Mitarbeiter ging geringfügig um 1,2 Prozent auf 72 200 Mitarbeiter zurück.

Von dpa