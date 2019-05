Offenbar illegales Autorennen in Solingen: Fahrer flüchten

Wuppertal (dpa/lnw) - Nach einem mutmaßlichen illegalen Straßenrennen auf einer Bundesstraße in Solingen sucht die Polizei Wuppertal nach zwei Autofahrern. Ein Streifenwagen habe die Raser am späten Mittwochabend zunächst bemerkt. Sie hätten die zulässige Höchstgeschwindigkeit augenscheinlich erheblich überschritten, teilte die Polizei Wuppertal am Donnerstag mit. Als die Beamten eines der Fahrzeuge kontrollieren wollte, seien beide Fahrer mit hoher Geschwindigkeit geflüchtet, hätten dabei mehrere rote Ampel missachtet und andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Sie konnten entkommen, die Polizei sucht nach Zeugen.