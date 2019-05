Bertelsmann: Höchster Umsatz im 1. Quartal seit 2008

Gütersloh (dpa) - Dank steigender Erlöse aus dem Digitalgeschäft und der Konzentration auf die Wachstumsbereiche ist Bertelsmann mit einem deutlichen Plus ins 1. Quartal gestartet. Der Konzernumsatz kletterte um 5,4 Prozent im Vorjahresvergleich auf 4,21 Milliarden Euro. Das ist höchste Wert seit 2008, wie das Unternehmen am Donnerstag in Gütersloh mitteilte. Zum Gewinn machte das Unternehmen keine Angaben.

Von dpa