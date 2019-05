Online-Handel wird für Douglas immer wichtiger

Düsseldorf (dpa) - Der Online-Handel wird für Deutschlands größte Parfümeriekette Douglas immer wichtiger. In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2018/19 (bis Ende März) war der Internethandel bereits für fast 30 Prozent aller Umsätze der Parfümeriekette in der Bundesrepublik verantwortlich, wie Konzernchefin Tina Müller am Donnerstag berichtete. Und noch in diesem Jahr plant der Konzern den nächsten Schritt in seiner E-Commerce-Offensive.

Von dpa