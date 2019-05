Burbach-Skandal: Prozess gegen fünf weitere Angeklagte

Siegen (dpa/lnw) - Im Prozess um monatelang misshandelte Flüchtlinge in einem Heim in Burbach hat am Donnerstag ein weiteres Verfahren begonnen. Fünf Angeklagten wird Körperverletzung, Nötigung oder Freiheitsberaubung vorgeworfen, wie ein Sprecher des Siegener Landgerichts mitteilte. Die Männer hatten Geständnisse angekündigt, ihre Fälle waren daher von dem Ende 2018 gestarteten Hauptverfahren abgetrennt worden. Mit einer Entscheidung gegen die fünf Angeklagten bereits am ersten Prozesstag ist laut Gericht nicht zu rechnen.

Von dpa