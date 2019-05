Drogendealer fliegt nach Verkehrsunfall zufällig auf

Bonn (dpa/lnw) - Ein mutmaßlicher Drogendealer ist in Bonn zufällig wegen eines Verkehrsunfalls aufgeflogen. Der 31-Jährige habe mit seinem Auto beim Wenden eine Rollerfahrerin übersehen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die 51-Jährige sei am Dienstag gestürzt und leicht verletzt worden. Als eine Streife den Unfall aufnahm, seien die Beamten misstrauisch geworden. Der 31-Jährige habe erst falsche Personalien angegeben und sich in Widersprüche verstrickt, dann hätten die Polizisten Marihuana-Geruch aus dem Auto des Mannes bemerkt. Dort hätten Beamte neben Marihuana auch Kokain gefunden.

Von dpa