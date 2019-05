Erste große Goethe-Schau seit 25 Jahren in Bundeskunsthalle

Bonn (dpa) - Die Bundeskunsthalle in Bonn ist von Freitag (17. Mai) an Schauplatz der ersten großen Goethe-Ausstellung seit 25 Jahren. Sie will die Biografie des bekanntesten deutschen Dichters vor dem Hintergrund seiner Zeit, der frühen Moderne, beleuchten. Breiten Raum nimmt die Wirkungsgeschichte von Johann Wolfgang von Goethe ein, der immer wieder für verschiedenste Zwecke vereinnahmt wurde.