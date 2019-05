Wechselhaftes Wetter mit Wolken und Schauern

Offenbach (dpa/lrs) - Das Wetter zeigt sich in den kommenden Tagen in Nordrhein-Westfalen von seiner wechselhaften Seite. Am Freitag bedecken voraussichtlich viele Wolken den Himmel, die erst spät deutlich auflockern. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Vereinzelt müsse mit leichtem Regen gerechnet werden. Die Temperaturen erreichten maximal 18 Grad, im Mittelgebirge bis zu 15 Grad.

Von dpa