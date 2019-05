A-Junioren: Halbfinal-Hinspiel des Revierderbys endet 2:2

Der Ausgleich gelang Schalkes Kapitän Görkem Can (38.) per Foulelfmeter. Emre Aydinel (64.) brachte den BVB mit einem direkt verwandelten Freistoß erneut in Front, ehe Rene Biskup in der Nachspielzeit (90.+4) den Endstand markierte. Das Rückspiel findet am kommenden Montag (18.45 Uhr) in Dortmund statt. Im zweiten Halbfinale hatten sich die Junioren des VfB Stuttgart und des VfL Wolfsburg am Dienstag torlos getrennt.