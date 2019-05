Klopp als Deutscher Fußball Botschafter ausgezeichnet

Berlin (dpa) - Jürgen Klopp hat die Auszeichnung als Deutscher Fußball Botschafter 2019 in der Kategorie Trainer erhalten. Der 51 Jahre alte Coach des FC Liverpool wurde in Abwesenheit am Mittwoch im Auswärtigen Amt in Berlin von Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke geehrt. «Jedem Verein, wo Jürgen tätig ist, gibt er etwas», sagte der BVB-Chef in seiner Laudatio über seinen Ex-Trainer. «Der Verein hat mehr Glanz, der Verein ist geschlossen. Die Leute lieben ihn, weil sie merken, dass er den Verein lebt.»

Von dpa