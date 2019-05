Neues Teilstück für Radschnellweg Ruhr eröffnet

Das Vorzeigeprojekt «RS1» soll nach seiner Fertigstellung auf gut 100 Kilometern zehn Städte zwischen Duisburg und Hamm miteinander verbinden und für weniger Autos auf den Straßen sorgen. Die gesamte Strecke soll nach Angaben des Regionalverbands Ruhr (RVR) spätestens bis zur Internationalen Gartenausstellung (IGA) im Ruhrgebiet 2027 fertig sein.

Das erste, zehn Kilometer lange Teilstück zwischen Essen und Mülheim war bereits 2015 in Betrieb genommen worden. Davon sind 5 Kilometer als Radschnellweg ausgebaut. 2016 folgten in Mülheim 600 Meter Richtung Duisburg. Zusammen mit dem neuen Teilstück sind damit rund 12 Kilometer in Betrieb. Auch in Gelsenkirchen, Bochum und Dortmund werde bereits oder in Kürze gebaut, sagte Martin Tönnes vom(RVR).