Augen von Kind verätzt: Mutter freigesprochen

Krefeld (dpa/lnw) - Im Prozess um ein durch Nagellackentferner in Augentropfen verletztes Kleinkind ist die angeklagte Mutter vom Landgericht Krefeld freigesprochen worden. Es konnte der Frau laut Gericht nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden, dass sie ihrer damals 22-monatigen Tochter bewusst mit Nagellack versetzte Augentropfen verabreicht hatte. Auch die Staatsanwältin forderte am Mittwoch einen Freispruch. So bleibt offen, wer verantwortlich dafür ist, dass das Kind 2016 Verätzungen der Augen erlitt.

Von dpa