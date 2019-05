Titel-Affäre um AfD-Politiker: Wahlanfechtungen möglich

Düsseldorf/Berlin (dpa/lnw) - Zweifel an der Rechtmäßigkeit eines auf dem Europa-Wahlzettel geführten Professorentitels des AfD-Abgeordneten Gunnar Beck könnte noch Folgen nach der Europawahl haben. Jeder Wahlberechtigte habe die Möglichkeit, binnen zwei Monaten nach der Wahl eine Beschwerde beim Bundestag einzureichen, um die Gültigkeit überprüfen zu lassen, sagte eine Sprecherin des Bundeswahlleiters am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf.

Von dpa