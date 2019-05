80-Jähriger bremst Polizei aus und fragt nach dem Weg

Köln (dpa/lnw) - Ein Düsseldorfer Rentner (80) hat in Köln mit einem Mietauto einen Streifenwagen in einer 30er-Zone mit «deutlich überhöhter Geschwindigkeit» überholt, ausgebremst und die Beamten dann nach dem Weg zur Autobahn gefragt. Laut Mitteilung der Polizei vom Mittwoch hätten die Kölner Polizisten dem Düsseldorfer allerdings nicht weiter geholfen sondern seinen Führerschein beschlagnahmt: «Anstatt ihm den Weg zu beschreiben, fuhren ihn die Beamten zu nächsten S-Bahn-Station», so die Polizei.

Von dpa