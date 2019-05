Bonn trägt freundlicheren Beethoven in die Welt

Bonn (dpa) - In Öl gemalt oder in Bronze gegossen blickt Ludwig van Beethoven meist sehr finster drein. Das muss nicht viel heißen, wie Kunsthistoriker betonen: Der ernste Blick auf Porträts war früher gesellschaftliche Konvention, man wollte als seriöser Mensch in Erinnerung bleiben. Das heißt aber nicht, dass die damals Lebenden im Alltag nicht gelacht hätten. Beethovens Geburtsstadt Bonn will deshalb jetzt ein freundlicheres Bild des Komponisten in die Welt tragen - mit lächelnden Beethoven-Statuen des Konzeptkünstlers Ottmar Hörl.

